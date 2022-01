Salernitana, due giocatori tornano negativi al Covid: si gioca (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime ore due giocatori della Salernitana si sono negativizzati dal Covid e quindi il match contro il Napoli, il derby, si svolgerà regolarmente. Ovviamente la compagine che attualmente occupa la ultima posizione in classifica si presenterà allo Stadio Maradona con tante defezioni e l’impresa sarà ancora più ardua del normale contro un Napoli che cerca con le unghie e con i denti di restare aggrappato al treno dei primi posti in classifica. Intanto il neo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, alla vigilia della gara contro il Napoli ha dichiarato di volere la sospensione del campionato finchè l’allarme e l’emergenza non rientrino. In questo modo secondo lui non si può neanche parlare di calcio, il campionato è diventato una sorta di lotta al ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime ore duedellasi sonozzati dale quindi il match contro il Napoli, il derby, si svolgerà regolarmente. Ovviamente la compagine che attualmente occupa la ultima posizione in classifica si presenterà allo Stadio Maradona con tante defezioni e l’impresa sarà ancora più ardua del normale contro un Napoli che cerca con le unghie e con i denti di restare aggrappato al treno dei primi posti in classifica. Intanto il neo direttore sportivo della, Walter Sabatini, alla vigilia della gara contro il Napoli ha dichiarato di volere la sospensione del campionato finchè l’allarme e l’emergenza non rientrino. In questo modo secondo lui non si può neanche parlare di calcio, il campionato è diventato una sorta di lotta al ...

