Sabatini: «Serie A, plusvalenze, Juventus, Mondiali: vi dico la mia» (Di domenica 23 gennaio 2022) Walter Sabatini ha parlato ai microfoni de Il Mattino e si è raccontato tra passato e presente a Salerno Walter Sabatini, Ds della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le sue parole tra passato e futuro: CALCIO ITALIANO – «E’ ancora il paese delle meraviglie, dove la passione è negli occhi dei bambini ed è per questo che avrà sempre successo da noi, nonostante le tante malefatte… Non solo le ruberie ma anche il fatto che in Lega non c’è una governance, una sorta di Premier League all’italiana, che faccia star meglio tutti i club. In Lega ho sempre visto presidenti che litigano per l’auto-affermazione di loro stessi. Ci vuole un organo operativo». PLAYOFF-PLAYOUT – «Si tiene acceso tutto fino alla fine. Ma poi ci sono presidenti che fanno i calcoli e non se ne fa nulla. Così come il campionato a 16 squadre, sarebbe più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Walterha parlato ai microfoni de Il Mattino e si è raccontato tra passato e presente a Salerno Walter, Ds della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le sue parole tra passato e futuro: CALCIO ITALIANO – «E’ ancora il paese delle meraviglie, dove la passione è negli occhi dei bambini ed è per questo che avrà sempre successo da noi, nonostante le tante malefatte… Non solo le ruberie ma anche il fatto che in Lega non c’è una governance, una sorta di Premier League all’italiana, che faccia star meglio tutti i club. In Lega ho sempre visto presidenti che litigano per l’auto-affermazione di loro stessi. Ci vuole un organo operativo». PLAYOFF-PLAYOUT – «Si tiene acceso tutto fino alla fine. Ma poi ci sono presidenti che fanno i calcoli e non se ne fa nulla. Così come il campionato a 16 squadre, sarebbe più ...

