Sabatini | «Hanno ripristinato le regole della piazzette che tre corner è rigore?»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Siparietto trae Spalletti a Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana. Mentre Dazn intervista il tecnico del Napoli passa il direttore sportivoSalernitana, Walter. Spalletti lo chiama a partecipare alla conversazione. Dice: «Ora lo vedete perché ha il volto rilassato e sorridente, sennò ti fulmina con quegli occhi». Gli risponde: «Col cazzo» E poi approfitta al volo per intavolare una piccola polemica sulconcesso al Napoli «leche tre? Il Napoli ha vinto perché è allenato da un grande, però non capisco dove c’era il. Che dici Luciano?». E Spalletti da signore e ...

Il DS della Salernitana Walter Sabatini ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata al Maradona contro il Napoli. "Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un gen ...