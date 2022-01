Russia - Ucraina, Papa Francesco: "Seguo con preoccupazione aumento tensioni" (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gennaio 2022 "Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni e che mettono in discussione la pace in Ucraina. Faccio un accorato appello perché si preghi Dio affinché ogni azione sia al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gennaio 2022 "conl'dellee che mettono in discussione la pace in. Faccio un accorato appello perché si preghi Dio affinché ogni azione sia al ...

Advertising

Azione_it : La crisi tra Russia e Ucraina crea per l'Europa un costo immediato (rincaro dei prezzi dei rifornimenti energetici)… - Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - ilpost : Il Regno Unito accusa la Russia di voler sostituire il governo in Ucraina - Valter41271244 : Crisi Russia – Ucraina: Putin mobilita 140 navi da guerra. Spagna, Canada e Paesi Baltici preparano gli eserciti - LexieVillanelle : RT @TizianaFerrario: Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigherei… -