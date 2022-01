Russia, firmato accordo da 100 milioni di euro tra Danieli e Mmk (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo scorso 17 gennaio nell’Ambasciata d’Italia a Mosca Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia, e Pavel Shilyaev, amministratore delegato di MMK, hanno firmato l’accordo tra Danieli Centro Combustion S.p.A. (Genova) e Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC per la costruzione di quattro forni di riscaldo per il treno nastri 2000 di MMK. Il progetto sarà realizzato per fasi nell’arco di cinque anni e supera i 100 milioni di euro di valore. In base a questo accordo Danieli, azienda italiana leader nelle tecnologie per la metallurgia, fornirà i principali equipaggiamenti tecnologici ed i servizi di supervisione e avviamento per i nuovi forni di riscaldo. Il primo forno verrà avviato nel 2023 ed il quarto nel 2026. La tecnologia di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo scorso 17 gennaio nell’Ambasciata d’Italia a Mosca Antonello Colussi, presidente di, e Pavel Shilyaev, amministratore delegato di MMK, hannol’traCentro Combustion S.p.A. (Genova) e Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC per la costruzione di quattro forni di riscaldo per il treno nastri 2000 di MMK. Il progetto sarà realizzato per fasi nell’arco di cinque anni e supera i 100didi valore. In base a questo, azienda italiana leader nelle tecnologie per la metallurgia, fornirà i principali equipaggiamenti tecnologici ed i servizi di supervisione e avviamento per i nuovi forni di riscaldo. Il primo forno verrà avviato nel 2023 ed il quarto nel 2026. La tecnologia di ...

