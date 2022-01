Rugby Seven: Malaga, nel torneo maschile il Sudafrica si concede il tris (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa di Malaga delle Sevens Series e sono andati in scena semifinali e finali. Terza tappa del tour mondiale, dopo che il Sudafrica ha dominato le prime due tappe in campo maschile. Ecco come è andata a Malaga. Blitzbokke che continuano il loro percorso netto anche in semifinale, battendo l’Australia con un netto 19-0. Al 5’ è JC Pretorius a sbloccare il risultato, con du Preez che trasforma, mentre all’8’ è Mfundo Ndhvolu a segnare per il 12-0 con cui si va al riposo. Non riesce a reagire l’Australia e al 10’ chiude il discorso Selvyn Davids, con du Preez che fissa il punteggio sul 19-0. Più equilibrata l’altra semifinale con l’Argentina che supera l’Inghilterra per 26-17. Inghilterra, però, obbligata a inseguire fin dall’avvio, con le mete di Luciano Gonzales e Felipe Del ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa didelles Series e sono andati in scena semifinali e finali. Terza tappa del tour mondiale, dopo che ilha dominato le prime due tappe in campo. Ecco come è andata a. Blitzbokke che continuano il loro percorso netto anche in semifinale, battendo l’Australia con un netto 19-0. Al 5’ è JC Pretorius a sbloccare il risultato, con du Preez che trasforma, mentre all’8’ è Mfundo Ndhvolu a segnare per il 12-0 con cui si va al riposo. Non riesce a reagire l’Australia e al 10’ chiude il discorso Selvyn Davids, con du Preez che fissa il punteggio sul 19-0. Più equilibrata l’altra semifinale con l’Argentina che supera l’Inghilterra per 26-17. Inghilterra, però, obbligata a inseguire fin dall’avvio, con le mete di Luciano Gonzales e Felipe Del ...

