Rugby Seven | Malaga | nel torneo femminile flop dell’Australia Trionfano gli USA

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa didelles Series e sono andati in scena semifinali e finali. Terza tappa del tour mondiale, dopo che l’Australia ha dominato le prime due tappe in campo. Ecco come è andata a. Gli Usa vincono la prima semifinale, battendo la Francia per 14-10. Decisivo il piede di Alena Olsen, che trasforma le due mete americane in un match equilibratissimo. Va a segno al 3’ Kayla Canett per gli USA, con Olsen che trasforma, poi al 5’ accorcia Carla Neisen, ma un minuto dopo è Kris Thomas a segnare per le americane e Alena Olsen fissa il punteggio del primo tempo sul 14-5. Nella ripresa ci prova la Francia, va in meta con Jade Ulutule al 10’, ma i due calci fanno la differenza e gli USA volano in finale vincendo 14-10. Non arriva il tris per l’Australia, che a sorpresa cade in ...

Nella pool C , invece, soffrono, ma si impongono 19 - 14 gli USA contro la Spagna, mentre nell'altra sfida d'esordio vittoria decisamente più facile per l'Argentina contro la Jamaica.