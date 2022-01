Rothschild | Come hanno acquisito ricchezza e potere nel mondo (Di domenica 23 gennaio 2022) Da moltissimi anni, cioè da secoli, girano strane leggende sulla famiglia Rothschild. Chiamiamole anche teorie del complotto. Il più delle volte si insinua che questa antica famiglia regga da sola tutta la finanza mondiale. Quali principali attori dell’economia e agenti occulti di manovre geopolitiche, i Rothschild avrebbero nel passato incoraggiato guerre, attentati, colpi di Stato e altre situazioni politiche, solamente per trarne vantaggio economico… Che cosa c’è di vero? La famiglia più potente del mondo? – curiosauro.itI Rothschild: i veri padroni del mondo? I Rothschild sono un’antica famiglia di origine ebraica appartenente alla comunità ashkenazita, che intorno alla prima metà del ‘700 riuscì a ottenere prestigio economico e sociale, prima in Germania e in Austria e poi, ... Leggi su curiosauro (Di domenica 23 gennaio 2022) Da moltissimi anni, cioè da secoli, girano strane leggende sulla famiglia. Chiamiamole anche teorie del complotto. Il più delle volte si insinua che questa antica famiglia regga da sola tutta la finanza mondiale. Quali principali attori dell’economia e agenti occulti di manovre geopolitiche, iavrebbero nel passato incoraggiato guerre, attentati, colpi di Stato e altre situazioni politiche, solamente per trarne vantaggio economico… Che cosa c’è di vero? La famiglia più potente del? – curiosauro.itI: i veri padroni del? Isono un’antica famiglia di origine ebraica appartenente alla comunità ashkenazita, che intorno alla prima metà del ‘700 riuscì a ottenere prestigio economico e sociale, prima in Germania e in Austria e poi, ...

