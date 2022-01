Romagna | dopo due anni finisce il calvario | convocato per Torino-Sassuolo

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il lungodiè giunto al termine: il difensore centrale tornaquasi due nell’elenco dei convocati perFinalmente Filippo. Il difensore centrale classe ’97 è statoda mister Dionisi perin programma domenica pomeriggio. Per il giocatore è la fine delche durava da marzo 2020, ovvero dall’ultima apparizione pre lockdown nella quale l’infortunio al menisco fu l’inizio di una serie di complicazioni che lo hanno tenuto lontano dai campi per quasi due. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - Il 2022 magico del Torino, dopo il rinvio della gara con l'Atalanta originariamente in programma il giorno dell'Epifania ha ... Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, J. Traore, ...