Roma | ufficiale il prestito di Reynolds al KV Kortrijk

(Di domenica 23 gennaio 2022) Bryanè ufficialmente un nuovo giocatore del KV. L’americano lascia lainBryanlascia lae vola in Belgio. Il terzino è ufficialmente un giocatore del KV, dove militerà fino a fine stagione. COMUNICATO – «Lo statunitense giocherà nel club della massima serie belga fino al 30 giugno 2022. Arrivato allanel gennaio del 2021,ha raccolto 8 presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Bryan!». ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

