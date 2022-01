Roma, scontri tra studenti e polizia al sit in ricordo di Lorenzo Parelli: «Chi l’ha ammazzato sono i criminali al governo» – I video (Di domenica 23 gennaio 2022) scontri tra polizia e studenti davanti al Pantheon, a Roma, durante il presidio di protesta dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente friulano di 18 anni morto nel suo ultimo giorno di stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro a Udine. Gli agenti sono intervenuti per evitare che le centinaia di studenti presenti potessero dirigersi verso la Camera dei deputati e il Senato, oltrepassando i blocchi delle forze dell’ordine. Dopo la carica di alleggerimento della polizia, un gruppo di studenti, scortato dalle forze dell’ordine, ha comunque proseguito la protesta, creando un corteo che si è poi fermato sotto il ministero dell’Istruzione. In capo al corteo, come si vede nel video, un giovane urla ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022)tradavanti al Pantheon, a, durante il presidio di protesta dopo la morte di, lo studente friulano di 18 anni morto nel suo ultimo giorno di stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro a Udine. Gli agentiintervenuti per evitare che le centinaia dipresenti potessero dirigersi verso la Camera dei deputati e il Senato, oltrepassando i blocchi delle forze dell’ordine. Dopo la carica di alleggerimento della, un gruppo di, scortato dalle forze dell’ordine, ha comunque proseguito la protesta, creando un corteo che si è poi fermato sotto il ministero dell’Istruzione. In capo al corteo, come si vede nel, un giovane urla ...

