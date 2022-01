Roma | scontri fra studenti e polizia al corteo contro l’alternanza scuola-lavoro

Advertising

repubblica : Scontri tra studenti e polizia al Pantheon. Manifestavano per il ragazzo morto sul lavoro a Udine [di Valentina Lup… - rep_roma : Scontri tra studenti e polizia al Pantheon. Manifestavano per il ragazzo morto sul lavoro a Udine [di Valentina Lup… - prestia_fabio : RT @ilmessaggeroit: Morte Lorenzo Parelli, scontri a Roma tra studenti e polizia «Feriti due ragazzi» - leotambe : RT @ilmessaggeroit: Morte Lorenzo Parelli, scontri a Roma tra studenti e polizia «Feriti due ragazzi» - alino_fumetto : Ragazzo morto sul lavoro: scontri al Pantheon tra studenti e polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scontri

, 23 GENalla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e ...Gli ultimi cinquediretti a Torino si sono chiusi con cinque vittorie dei padroni di casa, ... Inter 53; Napoli** 49; Milan 48; Atalanta 43; Juventus 41; Fiorentina*, Lazio** 36;35; ...Centinaia di persone, per la maggior parte studenti, hanno gremito la piazza del Pantheon a Roma - presidiata dalle forze dell'ordine - dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente ...In serie A2 di basket, la Lux cade a Roma contro l’Eurobasket. In serie B, vittorie di Roseto e Teramo; stop per il Giulianova.