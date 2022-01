Roma, centinaia di studenti manifestano al Pantheon per ricordare Lorenzo Parelli: scontri e tafferugli con la polizia (Di domenica 23 gennaio 2022) Hanno scelto come slogan ‘La vostra scuola uccide, è tempo di ricatto!’ gli studenti che in centinaia si sono dati appuntamento nel pomeriggio al Pantheon, a Roma, per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente friulano morto in azienda nell’ultimo giorno di stage. Insieme a loro anche attivisti dei centri sociali. Nel corso della manifestazione ci sono stati anche alcuni momenti di tensione e tafferugli con la polizia, che è intervenuta con alcune cariche dopo che i giovani hanno tentato di muoversi in direzione dei palazzi istituzionali provando a oltrepassare i blocchi della forze dell’ordine. Subito dopo i giovani hanno formato un corteo spontaneo in direzione del Miur, scortato dagli agenti. Le responsabilità sono chiare, Ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Hanno scelto come slogan ‘La vostra scuola uccide, è tempo di ricatto!’ gliche insi sono dati appuntamento nel pomeriggio al, a, per, lo studente friulano morto in azienda nell’ultimo giorno di stage. Insieme a loro anche attivisti dei centri sociali. Nel corso della manifestazione ci sono stati anche alcuni momenti di tensione econ la, che è intervenuta con alcune cariche dopo che i giovani hanno tentato di muoversi in direzione dei palazzi istituzionali provando a oltrepassare i blocchi della forze dell’ordine. Subito dopo i giovani hanno formato un corteo spontaneo in direzione del Miur, scortato dagli agenti. Le responsabilità sono chiare, Ministro ...

