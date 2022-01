Rodrigo Bentancur in Premier League? Il centrocampista cercato da una leggenda inglese

Advertising

sportli26181512 : L'Aston Villa mette gli occhi su un giocatore della Juventus: L'Aston Villa ha messo gli occhi su Rodrigo Bentancur… - calsciomercato : L'Aston Villa ha fatto una prima offerta per Rodrigo Bentancur di 20 mln + bonus #calciomercato #AstonVilla #bentancur - DiUbriachi : SIRENE INGLESI PER BENTANCUR! ???? Rodrigo Bentancur è entrato nel mirino dell'Aston Villa. Gerrard apprezza molto… - GianniIglesias : RT @juvinsight: Steven #Gerrard ha chiesto un rinforzo a centrocampo per l'#AstonVilla in questa sessione di mercato: il primo nome sulla l… - arthurs61164932 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo #SkySport, l'#AstonVilla sarebbe molto interessato a Rodrigo #Bentancur. Il club inglese, nei prossimi giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Rodrigo Bentancur

Sport Mediaset

piace all'Aston Villa In uscita, invece,ha la corte in Inghilterra: il centrocampista uruguaiano piace molto all' Aston Villa di Gerrard. Anche se a oggi un'offerta ...Calciomercato Juventus,verso l'Aston Villa: i dettagli© LaPresseE' quella di, che non sta riuscendo a confermare le ottime premesse di qualche tempo fa.Bologna, 22 gennaio 2022- La Roma continua a sognare un rinforzo per il centrocampo. Il nome più caldo per i giallorossi è Ndombele, giocatore in forza al Tottenham ma poco utilizzato da Antonio Conte ...Vlahovic via dalla Fiorentina a gennaio? La Juventus ci prova. Scenario del genere che starebbe mettendo fretta anche alla stessa Juventus, che non vorrebbe ritrovarsi con un pugn ...