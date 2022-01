Rivoluzione Iliad, ecco cosa potrebbe succedere: cosa comporta per gli utenti? (Di domenica 23 gennaio 2022) Una notizia bomba potrebbe interessare milioni di utenti italiani: le compagnie telefoniche Vodafone e Iliad potrebbero unirsi in un’unica azienda, almeno per quanto riguarda il territorio italiano. Secondo quanto riportato dalla Reuters, che cita fonti anonime, l’azienda inglese Vodafone e la francese Iliad sarebbero nel bel mezzo di alcune trattative per concludere un accordo che andrebbe ad unire le due attività nel nostro paese. Anche se si tratta di una notizia resa pubblica solo recentemente, pare che “Le discussioni tra le due società sarebbero già in corso da tempo ed entrambe le parti starebbero attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia”. LEGGI ANCHE => WhatsApp testa una nuova funzionalità: come fare per averla per primi? Una ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Una notizia bombainteressare milioni diitaliani: le compagnie telefoniche Vodafone ero unirsi in un’unica azienda, almeno per quanto riguarda il territorio italiano. Secondo quanto riportato dalla Reuters, che cita fonti anonime, l’azienda inglese Vodafone e la francesesarebbero nel bel mezzo di alcune trattative per concludere un accordo che andrebbe ad unire le due attività nel nostro paese. Anche se si tratta di una notizia resa pubblica solo recentemente, pare che “Le discussioni tra le due società sarebbero già in corso da tempo ed entrambe le parti starebbero attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia”. LEGGI ANCHE => WhatsApp testa una nuova funzionalità: come fare per averla per primi? Una ...

spulci : @benedettolevi @IliadItalia se questa notizia ha una base di verità, pronto a fare MNP verso altro operatore e a no… - floo1989 : Ma come, Iliad è entrata nel mercato italiano meno di 4 anni fa, con l'intento di fare la rivoluzione come dice neg… - Marchiemanuela1 : @IliadItalia Iliad è proprio una rivoluzione - infoitscienza : Iliad entra nella fibra, il 25 gennaio lancia l'offerta: 'Stessa rivoluzione fatta sul mobile' - infoitscienza : Benedetto Levi (AD Iliad Italia) in un video social strizza l'occhio alla 'nuova rivoluzione' -