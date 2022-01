Rivoluzione – Dispositivi senza batteria | OPPO ci crede

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’azienda cinese cidavvero e sta lavorando per creareZero-Power.riuscirà davvero a trasformare questa chimera in realtà? Lo scopriremo presto. Tecnologia Zero-Power by– curiosauro.itL’aziendaè un’azienda cinese di elettronica nata nel 2001 e lanciata sul mercato nel 2004. Produce smartphone,audio, power bank, lettori multimediali ed è il più importante produttore di telefonia in Cina. Uno degli ultimi obiettivi che la società si è prefissata è quello di creare smartphone Zero-Power, ovvero telefoni che non avranno più bisogno di essere ricaricati. Ma sarà davvero possibile questa cosa?cifermamente, e pensa di mettere sul mercato questa nuova tecnologia entro 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Dispositivi

Punto Informatico

Anche l'attualevaccinale rientra chiaramente in un disegno di disintegrazione dell'umano. Forse si arriverà alla trasformazione delle persone in animali da reddito, in......ha detto Spencer quando si parla di giochi per cellulari - " La distribuzione su queiè ... Ad oggi siamo agli albori di questa. I giochi ci sono, ma l'accesso è per il momento ...Lenovo annuncia l’ampliamento del proprio portfolio di prodotti per la scuola, con il fine di migliorare l’apprendimento in un momento di cambiamento della didattica, tra studio ...L'ultimo video di Samsung dedicato ai pannelli OLED nasconde una importante sorpresa riguardo agli smartphone pieghevoli ...