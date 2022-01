Risultati Serie A – Milan-Juventus 0-0: il tabellino | News (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tabellino completo di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Numeri, dati e statistiche di 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilcompleto di, partita della 23^ giornata dellaA 2021-2022. Numeri, dati e statistiche di 'San Siro'

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A L'ATALANTA POSTICIPA A DOMANI LA PARTENZA PER ROMA Attesi in mattinata i risultati degli ultimi t… - MRB_it : ?? | Risultati e classifica dopo la 16a Giornata del campionato di Serie B/D #MondoRossoBlù #MRB #Basket - spaziocalcio : #SerieA, il brutto 0-0 di #MilanJuve porta all'aggancio del #Napoli al secondo posto e al +4 dell'#Inter - zazoomblog : Risultati classifica Serie A: Milan e Juve pareggio che delude tutti - #Risultati #classifica #Serie #Milan - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nella 23a giornata Milan-Juventus è terminata 0-0. Vittorie per Spezia, Roma e Napoli. Tutti i risultati -