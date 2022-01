Rimborso spese legali a chi è innocente: come funziona (Di domenica 23 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - come funziona il Rimborso delle spese legali agli assolti con formula piena da parte dello Stato, introdotto dalla legge di bilancio 2021. Leggi su studiocataldi (Di domenica 23 gennaio 2022) Annamaria Villafrate -ildelleagli assolti con formula piena da parte dello Stato, introdotto dalla legge di bilancio 2021.

Advertising

Azione_it : Il decreto ministeriale sul rimborso spese per gli assolti è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una nostra battaglia… - sonodiocactus : @foocesss - ahahah la vita è piuttosto costosa, ma per esempio UNISA da una borsa di studio piuttosto elevata che f… - lapalisse6 : @artedipulire 3700 euro netti mensili, rimborso totale delle spese ed auto con autista a disposizione pagati dalla… - Profilo3Marco : RT @Azione_it: Il decreto ministeriale sul rimborso spese per gli assolti è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una nostra battaglia, vinta i… - 18Girin : @PossibileIt Fermi. Il servizio civile (regionale o nazionale) non è un lavoro. Se i giovani pensano che sia un lav… -