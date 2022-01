“Ricoverato al San Raffaele”. Silvio Berlusconi, la notizia corre veloce: le condizioni del Cavaliere (Di domenica 23 gennaio 2022) Un fine settimana non proprio positivo per Silvio Berlusconi che è stato Ricoverato al San Raffaele. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il Cavaliere è stato portato al nosocomio milanese per, riferiscono le fonti del Corriere, alcuni controlli medici di rito, necessari dopo le complicazioni del Covid e la gastroenterite dello scorso maggio. Berlusconi, ricorda il Corriere della Sera, era stato infatti Ricoverato l’ultima volta dall’11 al 15 maggio per una gastroenterite che lo aveva debilitato. Settimane complesse per il l’ex premier che solo nelle scorse ore ha sciolto la riserva della sua candidatura alle presidenziali della Repubblica. L’annuncio è arrivato sabato 22 gennaio attraverso una nota, con Silvio Berlusconi che, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Un fine settimana non proprio positivo perche è statoal San. A riportarlo è il Corriere della Sera. Ilè stato portato al nosocomio milanese per, riferiscono le fonti del Corriere, alcuni controlli medici di rito, necessari dopo le complicazioni del Covid e la gastroenterite dello scorso maggio., ricorda il Corriere della Sera, era stato infattil’ultima volta dall’11 al 15 maggio per una gastroenterite che lo aveva debilitato. Settimane complesse per il l’ex premier che solo nelle scorse ore ha sciolto la riserva della sua candidatura alle presidenziali della Repubblica. L’annuncio è arrivato sabato 22 gennaio attraverso una nota, conche, ...

fanpage : Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ieri ha rinunciato all… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - xoxocaml : berlusconi ricoverato al san raffaele allora……… - marisameli2 : Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli medici- - berluscaisdead : No ma è ricoverato. Dal Quirinale al San Raffaele il passo è breve. -