Renzi dice la sua su Draghi al Quirinale: “Serve un accordo politico”. Per l’ex premier Casini candidato forte (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Renzi torna a parlare della partita del Quirinale, di cui si definisce questa volta un semplice osservatore, con un ruolo di moral suasion verso chi ha la pallina in mano. Il leader di Italia Viva spiega i termini per una possibile ascesa di Mario Draghi al Colle, il quale dovrebbe a suo dire parlare con i partiti se vuole tentare l’impresa e rassicurarli sul futuro del governo. Considerazioni anche sull’altro candidato del momento, Pier Ferdinando Casini, e da parte 5 Stelle Andrea Riccardi. Renzi, la ritirata di Berlusconi: “Non aveva i numeri per il Quirinale” Renzi e Berlusconi hanno ampi trascorsi in merito al voto per il presidente della Repubblica, come sa chi ricorda l’elezione di Mattarella, portato avanti ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteotorna a parlare della partita del, di cui si definisce questa volta un semplice osservatore, con un ruolo di moral suasion verso chi ha la pallina in mano. Il leader di Italia Viva spiega i termini per una possibile ascesa di Marioal Colle, il quale dovrebbe a suo dire parlare con i partiti se vuole tentare l’impresa e rassicurarli sul futuro del governo. Considerazioni anche sull’altrodel momento, Pier Ferdinando, e da parte 5 Stelle Andrea Riccardi., la ritirata di Berlusconi: “Non aveva i numeri per ile Berlusconi hanno ampi trascorsi in merito al voto per il presidente della Repubblica, come sa chi ricorda l’elezione di Mattarella, portato avanti ...

Advertising

ninabecks1 : Qualcuno che c’è riuscito mi dice qualcosa di Renzi dalla strega? - ClaraMutsc : @PerTuttiPepe #Renzi dice che fino a martedì non sapremo niente, letto adesso da @lucianoghelfi - ClaraMutsc : @lucianoghelfi Fino a martedì ?? #Renzi non è stupido perciò quello che dice è credibile - marilar54 : @ilriformista Finalmente qualcuno lo dice!!! Prima della fine del Conte 2, e la nomina di Draghi quale PdC (volute… - andread1971 : @eziomauro @repubblica come dice renzi???????? -