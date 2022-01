"Remember", tra i migliori film di Egogyan: il canadese che ribalta le carte in tavola come nessuno (Di domenica 23 gennaio 2022) Remember Raistoria, ore 21.10. Con Christopher Plummer, Martin Landau e Dean Norris. Regia di Atom Egogyan. produzione Canada 2015. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Zev e Max sono due vecchi ebrei scampati a Auschwitz. Max non ci sta più colla salute. Zev mica tanto colla testa. Zev comunque è più autonomo e Max gli chiede di portare a termine l'ultima vendetta. Scovare e uccidere il nazista che sterminò le loro famiglie (ha saputo che vive da anni impunemente in America). Zev inizia la caccia e incappa più volte nelle persone sbagliate. Finchè non trova quella giusta. E per lui sarà un'orribile scoperta. PERCHÈ VEDERLO Perché è tra i migliori film di Egogyan il canadese che sa rivoltare le carte in tavola come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)Raistoria, ore 21.10. Con Christopher Plummer, Martin Landau e Dean Norris. Regia di Atom. produzione Canada 2015. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Zev e Max sono due vecchi ebrei scampati a Auschwitz. Max non ci sta più colla salute. Zev mica tanto colla testa. Zev comunque è più autonomo e Max gli chiede di portare a termine l'ultima vendetta. Scovare e uccidere il nazista che sterminò le loro famiglie (ha saputo che vive da anni impunemente in America). Zev inizia la caccia e incappa più volte nelle persone sbagliate. Finchè non trova quella giusta. E per lui sarà un'orribile scoperta. PERCHÈ VEDERLO Perché è tra idiilche sa rivoltare lein...

When We Were Young è il festival per chi non ha mai smesso di essere emo ... il festival si terrà a Las Vegas il 22 ottobre 2022 e porterà sul palco oltre 60 tra gli artisti ... Bring Me the Horizon , A Day to Remember , Bright Eyes , Jimmy Eat World , The All - American ...

"Remember", tra i migliori film di Egogyan: il canadese che ribalta le carte in tavola come nessuno Liberoquotidiano.it