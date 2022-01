Reggina, nuovo scossone in panchina: esonerato Toscano (Di domenica 23 gennaio 2022) “Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Mimmo Toscano dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister Toscano ed al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi. Il nome del nuovo tecnico amaranto verrà annunciato nelle prossime ore”. Con queste parole, la Reggina ha annunciato l’esonero del tecnico Mimmo Toscano, che a sua volta era subentrato ad Alfredo Aglietti lo scorso dicembre. La decisione dopo la sconfitta contro il Monza. Secondo le indiscrezioni, il nuovo allenatore sarà Roberto Stellone. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “1914 comunica di aver sollevato il tecnico Mimmodall’incarico di allenatore della prima squadra. A mistered al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi. Il nome deltecnico amaranto verrà annunciato nelle prossime ore”. Con queste parole, laha annunciato l’esonero del tecnico Mimmo, che a sua volta era subentrato ad Alfredo Aglietti lo scorso dicembre. La decisione dopo la sconfitta contro il Monza. Secondo le indiscrezioni, ilallenatore sarà Roberto Stellone. SportFace.

Advertising

AnsaCalabria : Calcio: nuovo esonero alla Reggina, via Toscano. Era subentrato a dicembre ad Aglietti.Per il dopo forse Stellone |… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: nuovo esonero alla Reggina, via Toscano Era subentrato a dicembre ad Aglietti.Per il dopo forse Stellone - zazoomblog : Calcio: nuovo esonero alla Reggina via Toscano - #Calcio: #nuovo #esonero #Reggina - tvdellosport : #Reggina, Roberto #Stellone sarà il nuovo allenatore #Sportitalia - Antonino_Caridi : RT @AlfredoPedulla: #Stellone nuovo allenatore della #Reggina: domani incontro a #Roma per la firma, c’è già l’accordo fino a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina nuovo Reggina. L'avventura di Toscano dura solo 39 giorni e tre partite, esonerato La società ha ringraziato l'allenatore e ha annunciato che nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo tecnico. reggina calcio

Calcio: nuovo esonero alla Reggina, via Toscano A quest'ultimo riguardo, pare quasi certo che il nuovo allenatore sia Roberto Stellone che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. La Reggina occupa attualmente il 14mo posto nella classifica ...

Reggina: ore caldissime. Nuovo ribaltone in panchina? CityNow Calcio: nuovo esonero alla Reggina, via Toscano La Reggina cambia nuovamente allenatore. Dopo la sconfitta di ieri a Monza, la società ha esonerato il tecnico Mimmo Toscano, subentrato ad Alfredo Aglietti nel dicembre scorso. (ANSA) ...

Reggina. L’avventura di Toscano dura solo 39 giorni e tre partite, esonerato È durata appena 39 giorni l’esperienza di Mimmo Toscano sulla panchina della Reggina. La società ha infatti esonerato il tecnico dopo appena tre partite. Era martedì 14 dicembre quando la Reggina ha u ...

La società ha ringraziato l'allenatore e ha annunciato che nelle prossime ore verrà annunciato il nome deltecnico.calcioA quest'ultimo riguardo, pare quasi certo che ilallenatore sia Roberto Stellone che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Laoccupa attualmente il 14mo posto nella classifica ...La Reggina cambia nuovamente allenatore. Dopo la sconfitta di ieri a Monza, la società ha esonerato il tecnico Mimmo Toscano, subentrato ad Alfredo Aglietti nel dicembre scorso. (ANSA) ...È durata appena 39 giorni l’esperienza di Mimmo Toscano sulla panchina della Reggina. La società ha infatti esonerato il tecnico dopo appena tre partite. Era martedì 14 dicembre quando la Reggina ha u ...