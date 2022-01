Record negativo per il Napoli: succederà quest’oggi contro la Salernitana! (Di domenica 23 gennaio 2022) Il derby campano tra il Napoli e la Salernitana è uno degli snodi cruciali per la stagione dei ragazzi di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno, infatti, tra le mani la possibilità di dare continuità ai propri risultati, considerando la caratura degli avversari, rimaneggiati e non poco. Tutto ciò non basta però a scaldare la tifoseria, con un Maradona che quest’oggi sarà più vuoto del previsto. Da ricordare che per questa giornata di campionato il limite massimo della capienza è fissato a 5000 spettatori, ma la quota dei tagliandi venduti per il match – fa sapere La Repubblica – sarebbe ferma addirittura a poco più della metà. Napoli Torino tifosi MaradonaOltre alle preoccupazioni derivanti dall’emergenza pandemica, complici sarebbero i prezzo troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare, il quotidiano fa ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Il derby campano tra ile la Salernitana è uno degli snodi cruciali per la stagione dei ragazzi di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno, infatti, tra le mani la possibilità di dare continuità ai propri risultati, considerando la caratura degli avversari, rimaneggiati e non poco. Tutto ciò non basta però a scaldare la tifoseria, con un Maradona chesarà più vuoto del previsto. Da ricordare che per questa giornata di campionato il limite massimo della capienza è fissato a 5000 spettatori, ma la quota dei tagliandi venduti per il match – fa sapere La Repubblica – sarebbe ferma addirittura a poco più della metà.Torino tifosi MaradonaOltre alle preoccupazioni derivanti dall’emergenza pandemica, complici sarebbero i prezzo troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare, il quotidiano fa ...

