Raspadori risponde a Sanabria | Torino-Sassuolo 1-1

(Di domenica 23 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Ildomina il, marovina la festa granata nei minuti finali. Una vera e propria beffa per Bremer e compagni che non la chiudono dopo la rete die raccolgono solamente un punto (1-1). Sorride Dionisi per il pareggio, nonostante un'insufficiente prova corale per 87 minuti. La trama della gara è chiara sin dai primi minuti. I padroni di casa indirizzano la contesa a suon di fitto palleggio e intriganti trame offensive, complice un ispirato Brekalo davanti. La prima occasione è però sui piedi diche non sta assolutamente facendo rimpiangere Belotti: è alto però il colpo di testa del paraguaiano al 13?. Proprio quest'ultimo, allo scoccare del 16?, aggiusta la mira e mette in porta il meritato 1-0 per la squadra di Juric. Merito ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, ...Consiglicon un grande intervento. 32 - Cross forte e teso di Praet verso il centro dell'... 22 - Zima trattienesulla linea mediana del campo. Punizione per il Sassuolo. 19 - Ancora ...Il Torino pareggia con il Sassuolo (1-1) in una partita in cui gli ospiti non si sono mai resi pericolosi se non a due minuti dalla fine con una rete che ha il sapore di una beffa per Juric. I granata ...TORINO (ITALPRESS) - Il Torino domina il Sassuolo, ma Raspadori rovina la festa granata nei minuti finali. Una vera e propria beffa per Bremer e compagni c ...