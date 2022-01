Quirinale, tramonta la candidatura Casini: non sarà tra i nomi del centrodestra. I dem: “Se non lo propongono loro, non lo faremo noi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Si allontana l’ipotesi di Pierferdinando Casini prossimo inquilino del Quirinale. A frustrare le ambizioni dell’ex presidente della Camera, in Parlamento dal 1983 e per dieci legislature di fila, sono arrivate in serata le parole inequivocabili di Matteo Salvini: “Non è uno dei nostri nomi”, ha detto il segretario leghista. Non ci sarà la sua figura, dunque, nella rosa di “donne e uomini di grande esperienza e spessore” che il centrodestra presenterà “nelle prossime ore” per arrivare a una scelta condivisa. La candidatura dell’ex leader dell’Udc, una di quelle più “antiche” in questa corsa al Colle, tramonta di colpo – o almeno così sembra – proprio all’ultimo giorno, dopo che nelle scorse ore era sembrata in pole position: domenica mattina, addirittura, un retroscena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Si allontana l’ipotesi di Pierferdinandoprossimo inquilino del. A frustrare le ambizioni dell’ex presidente della Camera, in Parlamento dal 1983 e per dieci legislature di fila, sono arrivate in serata le parole inequivocabili di Matteo Salvini: “Non è uno dei nostri”, ha detto il segretario leghista. Non cila sua figura, dunque, nella rosa di “donne e uomini di grande esperienza e spessore” che ilpresenterà “nelle prossime ore” per arrivare a una scelta condivisa. Ladell’ex leader dell’Udc, una di quelle più “antiche” in questa corsa al Colle,di colpo – o almeno così sembra – proprio all’ultimo giorno, dopo che nelle scorse ore era sembrata in pole position: domenica mattina, addirittura, un retroscena ...

Advertising

madliber : RT @SFocuZ: Tramonta l'ipotesi Draghi al Quirinale. Per il no ci sarebbero il CDX e parte dei 5 stelle. Italia Viva valuterebbe un nome d'a… - GaetanoCafici : +++#Berlusconi rinuncia alla candidatura al Quirinale+++ L’annuncio di #LiciaRonzulli. A questo punto tramonta l'i… - SFocuZ : Tramonta l'ipotesi Draghi al Quirinale. Per il no ci sarebbero il CDX e parte dei 5 stelle. Italia Viva valuterebbe… - larampait : #Quirinale, per #bookie tramonta ipotesi #Cav, #Casini dato a 13 - AgiproNews : Toto-Quirinale, in quota tramonta l'ipotesi Berlusconi: Draghi si conferma la prima scelta dei bookie -