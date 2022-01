Quirinale, Salvini telefona a Berlusconi al San Raffaele: «Al vaglio proposte di alto profilo, nessuno potrà porre veti» (Di domenica 23 gennaio 2022) Una «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, al momento ricoverato al San Raffaele di Milano. La notizia arriva da ambienti della Lega secondo i quali il segretario ha ringraziato di nuovo il Cavaliere e ha espresso «stima» per l’annuncio di ieri relativo al ritiro della candidatura per il Colle, mossa che Salvini ha definito di «straordinaria generosità». «Si stanno vagliando proposte di alto profilo – ha assicurato Salvini al leader di Forza Italia – donne e uomini sulla cui levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti». E alla stampa fa sapere che Berlusconi «è sereno e sta bene». Intanto arriva una nota dal primario del San ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Una «lunga e cordiale»ta tra Matteoe Silvio, al momento ricoverato al Sandi Milano. La notizia arriva da ambienti della Lega secondo i quali il segretario ha ringraziato di nuovo il Cavaliere e ha espresso «stima» per l’annuncio di ieri relativo al ritiro della candidatura per il Colle, mossa cheha definito di «straordinaria generosità». «Si stanno vagliandodi– ha assicuratoal leader di Forza Italia – donne e uomini sulla cui levatura difficilmente qualcuno». E alla stampa fa sapere che«è sereno e sta bene». Intanto arriva una nota dal primario del San ...

