Quirinale, Salvini: «Pericoloso togliere Draghi dal governo». E sulla scheda bianca: «Decidiamo domani» – Il video (Di domenica 23 gennaio 2022) «togliere Mario Draghi dal governo sarebbe Pericoloso, perché sarebbe Pericoloso per l’Italia in un momento difficile reinventarsi un nuovo governo da capo: fermerebbe il Paese per giorni e giorni, e la Lega non vuole questo». Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, dopo la riunione dei vertici della Lega alla Camera, mantenendo la linea delineata da Berlusconi nella sua rinuncia alla corsa al Quirinale. Il segretario leghista ha ribadito che «il centrodestra è al lavoro nella certezza che, nell’interesse del Paese, da sinistra non ci saranno “no” o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Da parte nostra, siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo». Salvini ha spiegato che nella rosa delle figure su cui sta ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) «Mariodalsarebbe, perché sarebbeper l’Italia in un momento difficile reinventarsi un nuovoda capo: fermerebbe il Paese per giorni e giorni, e la Lega non vuole questo». Così il leader del Carroccio, Matteo, dopo la riunione dei vertici della Lega alla Camera, mantenendo la linea delineata da Berlusconi nella sua rinuncia alla corsa al. Il segretario leghista ha ribadito che «il centrodestra è al lavoro nella certezza che, nell’interesse del Paese, da sinistra non ci saranno “no” o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Da parte nostra, siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo».ha spiegato che nella rosa delle figure su cui sta ...

Advertising

LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - fattoquotidiano : B. ALZA BANDIERA BIANCA Ha cavalcato il sogno di una vita, quello del Quirinale, per un paio di mesi. Ma alla fine… - GuisoRoberta : RT @Misurelli77: Food blogger mancato Salvini:Per il Quirinale abbiamo un nome di alto profilo ?????? - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Berlusconi ricoverato #Zangrillo: 'Controlli ma...'. Cos'è accaduto dopo ritiro della candidatura per il #Quirinale https:/… -