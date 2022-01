Quirinale, Renzi: “Riccardi non ha nessuna possibilità” – Video (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andrea Riccardi è una persona straordinaria, ma non ha nessuna possibilità di essere eletto. Il candidato di bandiera serve per stare sui giornali. Questo non è Sanremo, dove si vince il premio della critica. Qui vince chi arriva primo”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Mezz’ora in più risponde così ad una domanda su Andrea Riccardi, che il M5S indicherebbe come candidato di bandiera. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andreaè una persona straordinaria, ma non hadi essere eletto. Il candidato di bandiera serve per stare sui giornali. Questo non è Sanremo, dove si vince il premio della critica. Qui vince chi arriva primo”. Matteo, leader di Italia Viva, a Mezz’ora in più risponde così ad una domanda su Andrea, che il M5S indicherebbe come candidato di bandiera. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

