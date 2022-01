Quirinale | presidente arbitro non giocatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questa enfasi sulsta diventando eccessiva e quasi ossessiva. Come se la disputa intorno al Colle, e l'indomani l'auspicata celebrazione del suo nuovo inquilino, fossero la panacea di tutti i mali della politica italiana. O all'opposto l'annuncio del loro dilagare ben oltre il livello di guardia. C'è una drammaticità nella sfida ingaggiata dai partiti (e dai candidati) che mal si concilia con i limitati, ancorché strategici, poteri del capo dello Stato. Stando alle regole e alle consuetudini repubblicane egli infatti non è un dittatore in erba, e neppure un re taumaturgo, al modo dei sovrani medievali raccontati da Marc Bloch. Non architetta ardite operazioni politiche, non fa vincere le elezioni agli uni piuttosto che agli altri, non designa undel Consiglio in ...