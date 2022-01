Quirinale, Pagano (Forza Italia): “Berlusconi conferma la sua statura di statista e amore per l’Italia” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Ancora una volta il Presidente Berlusconi ha confermato, con profondo senso dello Stato, la sua statura di uomo delle istituzioni e il suo sincero amore per l’Italia. Come suoi sostenitori in Parlamento, non possiamo che accettare con grande rammarico la sua scelta di rinunciare alla candidatura come Presidente della Repubblica. Ora è il turno di tutti gli altri leader politici dimostrare la stessa capacità di essere uomini di Stato, mettendo da parte gli interessi di parte per arrivare in breve tempo ad individuare un candidato per l’elezione a Presidente della Repubblica il più ampiamente condiviso”. Lo scrive in una nota il Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario Pagano, dopo la decisione di Silvio Berlusconi di ritirare ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Ancora una volta il Presidentehato, con profondo senso dello Stato, la suadi uomo delle istituzioni e il suo sinceroper l’. Come suoi sostenitori in Parlamento, non possiamo che accettare con grande rammarico la sua scelta di rinunciare alla candidatura come Presidente della Repubblica. Ora è il turno di tutti gli altri leader politici dimostrare la stessa capacità di essere uomini di Stato, mettendo da parte gli interessi di parte per arrivare in breve tempo ad individuare un candidato per l’elezione a Presidente della Repubblica il più ampiamente condiviso”. Lo scrive in una nota il Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario, dopo la decisione di Silviodi ritirare ...

