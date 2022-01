Quirinale, Marta Fascina sul “suo” Silvio Berlusconi: “Gigante in un teatro di insignificanti” (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi rinuncia alla corsa al Quirinale e la fidanzata Marta Fascina ne esalta le doti in una chat su Whatsapp. Così scrive La Stampa. “Come sempre il nostro presidente dimostra di essere un Gigante immerso in un teatro di personalità insignificanti, irrilevanti e passeggere”, le parole della compagna del leader di Forza Italia. I due sono apparsi sui social in alcune recenti “foto cartolina”. L’ultima quella per il compleanno di Fascina: lei e Silvio si guardano negli occhi, in una stanza addobbata ancora per Natale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)rinuncia alla corsa ale la fidanzatane esalta le doti in una chat su Whatsapp. Così scrive La Stampa. “Come sempre il nostro presidente dimostra di essere unimmerso in undi personalità, irrilevanti e passeggere”, le parole della compagna del leader di Forza Italia. I due sono apparsi sui social in alcune recenti “foto cartolina”. L’ultima quella per il compleanno di: lei esi guardano negli occhi, in una stanza addobbata ancora per Natale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

