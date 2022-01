Quirinale: Maraio riunisce segreteria Psi, 'lavoriamo per nome autorevole e super partes' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Per i socialisti il profilo del prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere autorevole, con un marcato europeismo e che goda di un rispetto internazionale, decisivo in una fase di emergenza come quella che il Paese sta attraversando. Una figura che abbia esperienza, di alto profilo, super partes ed indicata da una ampia maggioranza parlamentare con un serio patto di legislatura”. È quanto ha affermato Enzo Maraio, segretario del Psi, nel corso della riunione della segreteria del Partito convocata per una analisi sul voto di domani per l'elezione del presidente della Repubblica. “I socialisti lavoreranno nelle prossime ore, mantenendo il dialogo continuo con le altre forze politiche di centrosinistra, per trovare convergenza su un nome con i requisiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Per i socialisti il profilo del prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere, con un marcato europeismo e che goda di un rispetto internazionale, decisivo in una fase di emergenza come quella che il Paese sta attraversando. Una figura che abbia esperienza, di alto profilo,ed indicata da una ampia maggioranza parlamentare con un serio patto di legislatura”. È quanto ha affermato Enzo, segretario del Psi, nel corso della riunione delladel Partito convocata per una analisi sul voto di domani per l'elezione del presidente della Repubblica. “I socialisti lavoreranno nelle prossime ore, mantenendo il dialogo continuo con le altre forze politiche di centrosinistra, per trovare convergenza su uncon i requisiti ...

