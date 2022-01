Quirinale: Letta, 'siamo 15% ma abbiamo ruolo politico centrale' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Questo passaggio per il Colle è peculiare, unico. Nel passato (1999, 2006, 2013, 2015) noi eravamo maggioranza relativa e sulle nostre spalle c'era responsabilità di indirizzare scelte. Stavolta no, siamo all'incirca il 15 per cento, abbiamo però un ruolo politico centrale e la responsabilità in più che avvertiamo dipende dalla nostra storia, dalla nostra ambizione, dalla nostra presenza al governo". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Questo passaggio per il Colle è peculiare, unico. Nel passato (1999, 2006, 2013, 2015) noi eravamo maggioranza relativa e sulle nostre spalle c'era responsabilità di indirizzare scelte. Stavolta no,all'incirca il 15 per cento,però une la responsabilità in più che avvertiamo dipende dalla nostra storia, dalla nostra ambizione, dalla nostra presenza al governo". Così Enricoall'assemblea dei grandi elettori Pd.

