Quirinale, Letta sente Casini. E le quote di Casellati crescono: Renzi punta al suo posto – Il retroscena (Di domenica 23 gennaio 2022) Negli ambienti Pd sono convinti che i nomi davvero in corsa per il Quirinale siano tre. Nessuno dei quali sarà protagonista domani, nell'urna, mentre si consumerà la pantomima delle schede bianche. Il primo, sul quale sembra scommettere il segretario, è quello di Pier Ferdinando Casini. Oggi il veterano del Parlamento ha avuto un colloquio riservato con Enrico Letta. E dal veterano sono arrivati anche dei messaggi ad alcuni parlamentari Dem, il cui sottotesto era: speriamo che vada bene, ora mettiamoci all'opera. Sarà casuale – in queste trattative così complesse è difficile credere che possa c'entrare il caso – ma tra i tanti no comment espressi da Matteo Salvini, inseguito dai giornalisti prima e dopo il suo punto stampa, c'è stato un «no» secco alla proposta Casini. «Non è una candidatura del centrodestra». Chissà ...

