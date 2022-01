Quirinale, Letta: “Nessuna proposta alla Lega”. Poi incontra di nuovo Speranza e Conte (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma – Sul Quirinale “leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, smentendo di aver proposto alla Lega il nome di Pierferdinando Casini come candidato al Colle. Il leader dem è intanto arrivato alla Camera, dove è in programma l’incontro con il leader M5s, Giuseppe Conte, e quello di Leu, Roberto Speranza, per affrontare il tema. Poco dopo l’arrivo del numero uno M5S e del ministro della Salute. A Montecitorio sono arrivate anche ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma – Sul“leggo stupito di una nostra. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico, smentendo di aver propostoil nome di Pierferdinando Casini come candidato al Colle. Il leader dem è intanto arrivatoCamera, dove è in programma l’incontro con il leader M5s, Giuseppe, e quello di Leu, Roberto, per affrontare il tema. Poco dopo l’arrivo del numero uno M5S e del ministro della Salute. A Montecitorio sono arrivate anche ...

