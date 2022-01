Quirinale: Letta, 'consapevoli del ruolo rilevante che sta ricoprendo Draghi' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale che Draghi sta svolgendo, in Italia, in Europa e nel mondo". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd. "Questo oggi è importantissimo, perché mai come ora è stata così vicina una guerra in suolo europeo. Paese distratto. Pensiamo invece alle possibili conseguenze, anche sul nostro Paese. Penso ai costi energetici, alle materie prime, ai flussi migratori", ha spiegato il leader del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Siamo tuttidelfondamentale chesta svolgendo, in Italia, in Europa e nel mondo". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del Pd. "Questo oggi è importantissimo, perché mai come ora è stata così vicina una guerra in suolo europeo. Paese distratto. Pensiamo invece alle possibili conseguenze, anche sul nostro Paese. Penso ai costi energetici, alle materie prime, ai flussi migratori", ha spiegato il leader del Pd.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - infoitinterno : Quirinale: Letta, siamo 15% ma nostro ruolo politico centrale - infoitinterno : Quirinale: Letta, su nostre spalle responsabilità cruciale -