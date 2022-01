Quirinale, in campo nome Riccardi. Ma Renzi: “Non ha possibilità” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ore di trattative per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il centrosinistra, dopo il vertice con Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, ha fatto sapere di “ragionare” sul nome di Andrea Riccardi per il Quirinale, come “profilo di presidente ideale”. Ma secondo Matteo Renzi non ci sono possibilità. “Andrea Riccardi è una persona straordinaria – dice il leader di Italia Viva a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 – Io credo che non abbia nessuna possibilità di essere eletto. I 5 Stelle lo vogliono come candidato di bandiera per stare sui giornali ma qui il punto è chi fa il presidente, non il candidato di bandiera”. Storico, accademico e attivista, Andrea Riccardi è noto per aver fondato nel ’68 la Comunità di Sant’Egidio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ore di trattative per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il centrosinistra, dopo il vertice con Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, ha fatto sapere di “ragionare” suldi Andreaper il, come “profilo di presidente ideale”. Ma secondo Matteonon ci sono. “Andreaè una persona straordinaria – dice il leader di Italia Viva a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 – Io credo che non abbia nessunadi essere eletto. I 5 Stelle lo vogliono come candidato di bandiera per stare sui giornali ma qui il punto è chi fa il presidente, non il candidato di bandiera”. Storico, accademico e attivista, Andreaè noto per aver fondato nel ’68 la Comunità di Sant’Egidio, ...

Advertising

oceanerazzurro : RT @fabcet: E alla fine, alla vigilia della prima votazione, ci siamo arrivati. Ora il ricattatore seriale #RenziFaiSchifo2022 può ogni 5 m… - ZeniaConfusa : RT @fabcet: E alla fine, alla vigilia della prima votazione, ci siamo arrivati. Ora il ricattatore seriale #RenziFaiSchifo2022 può ogni 5 m… - italiaserait : Quirinale, in campo nome Riccardi. Ma Renzi: “Non ha possibilità” - sulsitodisimone : Quirinale, in campo nome Riccardi. Ma Renzi: 'Non ha possibilità' - fisco24_info : Quirinale, in campo nome Riccardi. Ma Renzi: 'Non ha possibilità': (Adnkronos) - Il centrosinistra ha fatto sapere… -