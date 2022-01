Quirinale, il centrosinistra: «Un tavolo con tutti i gruppi parlamentari» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il centrosinistra si è riunito alla Camera in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilsi è riunito alla Camera in vista delle elezioni del: nella sala Berlinguer vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone e...

Advertising

riotta : Accordo @EnricoLetta @matteorenzi candidato unico #Quirinale e governo politico di legislatura, nato all'addio… - Agenzia_Ansa : Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni pe… - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - tassarottis : RT @MassimGiannini: Il gran rifiuto di #Berlusconi, il grande spreco su #Draghi, i veleni nel #centrodestra, i tentennamenti nel #centrosin… - Volatilevitali1 : Un elemento positivo: l'elezione del PdR ha messo a fuoco in modo abbastanza chiaro il profilo del centrosinistra i… -