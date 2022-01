Quirinale, fonti del Nazareno: «Si ragiona su Riccardi». Ma Renzi: «Non ha possibilità» (Di domenica 23 gennaio 2022) L’elezione prende il via domani, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta Leggi su corriere (Di domenica 23 gennaio 2022) L’elezione prende il via domani, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta

Advertising

RaiNews : 'Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito', dicono da Forza Italia #Berlusconi #Quirinale - Adnkronos : #Quirinale, fonti Nazareno: 'Si ragiona su Riccardi come profilo ideale'. - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - zazoomblog : Quirinale fonti Nazareno: “Si ragiona su Riccardi come profilo ideale” - #Quirinale #fonti #Nazareno: #ragiona - infoitinterno : Quirinale, fonti Nazareno: 'Si ragiona su Riccardi come profilo ideale' -