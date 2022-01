Quirinale | cosa succede dopo il passo indietro di Berlusconi e i nomi dei possibili candidati

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si ritorna al punto di partenza. Silvionon sarà il candidato del centrodestra, ma dal vertice di ieri sera (a cui il Cavaliere non ha partecipato) non è uscito nessun candidato per il Colle. Come del resto era prevedibile...

Advertising

CottarelliCPI : Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Berlusconi ha deciso: cosa farà per il #Quirinale. Lo ha comunicato pochi istanti fa ?? - EnricoLetta : Emanuele #Macaluso, a un anno dalla scomparsa. Penso spesso a cosa avresti detto della corsa al Quirinale di questo… - Simone_Gpg : Ora, conoscendo la mania di protagonismo ed egocentrismo di Silvio la domanda mi sorge spontanea, cosa cazzo gli ha… - Simone_Gpg : @DiegoFusaro Ora, conoscendo la mania di protagonismo ed egocentrismo di Silvio la domanda mi sorge spontanea, cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale cosa

Con Casini al, poi. 'Perché dovrebbe?', si chiede qualcuno. 'La vedo dura che rimanga', dice sicuro qualcun altro, spesso in contatto con l'ex leader Bce. 'L'unicaper farlo restare è ...Il Cavaliere si è auto - disarcionato. Non correrà più per succedere Sergio Mattarella al. Berlusconi, dopo aver formulato l'auspicio che Draghi rimanga dov'è, ha deciso di ...un'altra...Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Una telefonata a Mattarella per convincerlo? Sì, poteva essere una bella cosa… ‘Caro ragazzo, fallo per noi. Per questa nostra categoria di nonni liberi italiani che ti ...Il punto di vista di Follini Il punto di vista di Marco Follini Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questa enfasi sul Quirinale sta diventando eccessiva e quasi ossessiva. Come se la d ...