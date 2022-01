Quirinale: Conte, 'situazione emergenza per Paese, serve responsabilità' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ho lanciato con Pd e Leu un invito per intensificare e promuovere contatti con i gruppi parlamentare per un nome condiviso. Abbiamo una grande responsabilità, un compito non facile" tanto più in un "passaggio complicato in una situazione di emergenza del Paese. Dobbiamo essere compatti e uniti per poter incidere". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppe Conte nell'intervento in assemblea M5S con i grandi elettori. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ho lanciato con Pd e Leu un invito per intensificare e promuovere contatti con i gruppi parlamentare per un nome condiviso. Abbiamo una grande, un compito non facile" tanto più in un "passaggio complicato in unadidel. Dobbiamo essere compatti e uniti per poter incidere". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppenell'intervento in assemblea M5S con i grandi elettori.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte: 235 voti M5s per presidente che rappresenti italiani #Quirinale - MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: CONTE, 'HO PROPOSTO RICCARDI, NON E' CANDIDATURA BANDIERA'. (Ile-Ant/Adnkronos) - DanicWasTaken : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: CONTE, 'HO PROPOSTO RICCARDI, NON E' CANDIDATURA BANDIERA'. (Ile-Ant/Adnkronos) -