Quirinale, Conte-Letta-Speranza: «Al primo voto scheda bianca o candidato di bandiera»

L'elezione prende il via domani, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Agenzia_Italia : Il segretario del Pd Enrico Letta puntualizza che nessuno ha la maggioranza, oggi vede Salvini, Speranza, Conte e R… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: Com’era chiaro, Conte non sta giocando la stessa partita di Enrico Letta sul Quirinale. Oggi addirittura l’avvocato d… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo vertice sul Quirinale tra #Pd, #M5S e Leu. Letta, Conte e Speranza si incontrano di nuovo. Il leader dem smentisc… -