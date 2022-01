Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha proposto dal primo giorno” (Di domenica 23 gennaio 2022) “nuovo patto di legislatura? Letta l’ha proposto dal primo giorno. Mai come ora è importante essere uniti, provando a eleggere un candidato che sia garante dell’unità nazionale. Per questo il PD ha sempre spinto per unire maggioranza e opposizione, cosa che non consentiva la candidatura di Berlusconi. Nessuno ha il diritto di prelazione. Nessun partito o coalizione ha i numeri per farlo. Dal 2018 questo Parlamento è un insieme di minoranze”. Così Vincenzo Boccia, deputato del PD, a proposito del voto riguardante il Capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “didal. Mai come ora è importante essere uniti, provando a eleggere un candidato che sia garante dell’unità nazionale. Per questo il PD ha sempre spinto per unire maggioranza e opposizione, cosa che non consentiva la candidatura di Berlusconi.ha ildi. Nessun partito o coalizione ha i numeri per farlo. Dal 2018 questo Parlamento è un insieme di minoranze”. Così Vincenzo, deputato del PD, a proposito del voto riguardante il Capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

