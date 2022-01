Quando Ratzinger tuonava contro il male della Chiesa

(Di domenica 23 gennaio 2022) Da qualche giorno nessuna agenzia di stampa o d’informazione si è risparmiata nel dare notizia del rapporto sull’Arcidiocesi dell’allora cardinal Joseph, circa i casi di pedofilia e le sue 497 vittime. L’indagine, condotta dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, riguarda un arco temporale di 70 anni, dal 1945 al 2019. Secondo quanto emerso dal rapporto indipendente sulla pedofilia del clero dell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga, di cuifu Arcivescovo dal 1977 al 1981, sono almeno 497 le vittime degli abusi. Si tratta, per lo più, di giovani di sesso maschile, il 60 per cento dei quali di età compresa fra gli 8 e i 14 anni. Gli abusatori sono almeno 235, fra cui 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 persone dell’ambito scolastico. Numeri davvero mostruosi, ai quali si aggiunge che il Papa emerito viene accusato di ...

... certamente, può contare in queste ore sulle preghiere del Papa emerito Josephma, dì ... C'è ancora chi ricordail Principe William andò a trovarla nella sua residenza milanese e notò ......negligenze nella gestione della pedofilia fino a coivolgere anche l'allora cardinaleed ... 'Proprioscopriamo che Dio e amore compassionevole, vinciamo la tentazione di chiuderci in una ...Le parole di Massimo Camisasca, 75 anni, fino a pochi giorni fa vescovo di Reggio Emilia: "Dietro le accuse l'insofferenza dei settori liberal della Chiesa e della società" ...Città del Vaticano - Papa Francesco a San Pietro celebra la messa in occasione della terza Giornata della Parola di Dio, da lui istituita nel 2019 e al mondo ripete che ...