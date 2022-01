Quando la Rai è servizio pubblico (Di domenica 23 gennaio 2022) Spesso ci siamo detti o abbiamo sentito dire che la Rai, ovvero la televisione di Stato, il servizio pubblico, non riesca a coprire tutti i canoni che in quanto tale dovrebbe seguire. Ma come amo dire io, troppo spesso, guardiamo la televisione in modo pigro e alle volte troppo critico. Questo perché guardando il palinsesto dei tre canali Rai di programmi belli, ben fatti, argomentati e con una narrativa accattivante ce ne sono molti. Negli ultimi anni abbiamo visto nascere o consolidarsi programmi dove al centro vengono messi temi territoriali, le eccellenze, l’arte, la cultura. Ci sono almeno tre programmi dove ritroviamo tutto questo. Sono Il Provinciale condotto da Federico Quaranta in onda su Rai 2. Kalipè – A passo d’uomo condotto da Massimiliano Ossini sempre su Rai 2. E per ultimo Geo condotto da Sveva Sagramola. Partendo da ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 23 gennaio 2022) Spesso ci siamo detti o abbiamo sentito dire che la Rai, ovvero la televisione di Stato, il, non riesca a coprire tutti i canoni che in quanto tale dovrebbe seguire. Ma come amo dire io, troppo spesso, guardiamo la televisione in modo pigro e alle volte troppo critico. Questo perché guardando il palinsesto dei tre canali Rai di programmi belli, ben fatti, argomentati e con una narrativa accattivante ce ne sono molti. Negli ultimi anni abbiamo visto nascere o consolidarsi programmi dove al centro vengono messi temi territoriali, le eccellenze, l’arte, la cultura. Ci sono almeno tre programmi dove ritroviamo tutto questo. Sono Il Provinciale condotto da Federico Quaranta in onda su Rai 2. Kalipè – A passo d’uomo condotto da Massimiliano Ossini sempre su Rai 2. E per ultimo Geo condotto da Sveva Sagramola. Partendo da ...

