Presidente della Repubblica, i rappresentanti delle Marche Acquaroli, Latini e Mangialardi racconteranno l'elezione ai lettori del Corriere ... (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - I tre grandi elettori delle Marche sono già a Roma per l'impegno istituzionale più emblematico nella storia della politica italiana: l'elezione del Presidente della Repubblica . Il ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - I tre grandi esono già a Roma per l'impegno istituzionale più emblematico nella storiapolitica italiana: l'del. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della Baricco e il legame con la sorella Enrica: sarà lei a donare le staminali per il trapianto Come Antonella Parigi , signora della cultura torinese, ex assessora regionale e storica presidente del Circolo dei Lettori, il salotto dei libri cittadino, che con "Sandro" ha costruito la Scuola ...

Alfieri (Pd):'Draghi è una garanzia al Quirinale o a Chigi: guai a perderlo' L'uscita di scena di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale è certamente un primo punto fermo e la fine di un insostenibile equivoco ma la battaglia per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e, al tempo stesso, per la stabilità del Governo nell'ultimo anno della legislatura rimane una strada in salita. Di personalità dell'autorevolezza di Mario Draghi ce ne ...

Perché Sergio Mattarella potrebbe essere di nuovo presidente della Repubblica Sky Tg24 "Non voterò Berlusconi, Casini potrebbe farcela" Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, respinge l’ipotesi del Cavaliere "Al Quirinale l’ex presidente della Camera? Conosce le istituzioni" ...

Scatta la caccia ai fondi dell’Europa Santoni guida la neonata Svem Andrea Santori è stato nominato presidente della Svem dall’assemblea dei soci. Il cda della società Sviluppo Europa Marche è completato da Monica Mancini Cilla e Tablino Campanelli. "Una nuova sfida – ...

