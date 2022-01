"Prendere il Covid in Cina?". Giovanna Botteri, una pesantissima verità sul regime cinese (Di domenica 23 gennaio 2022) Giovanna Botteri è intervenuta a Domenica In per parlare soprattutto di Covid. D'altronde l'inviata della Rai ha ormai maturato una certa esperienza “internazionale”, dato che dopo un lungo periodo in Cina - in cui ha raccontato la nascita della pandemia - ora si trova a Parigi. “Non ho mai preso il virus in quasi due anni, ma appena arrivata in Francia sono stata contagiata e ho avuto il Covid”, ha svelato la Botteri. A testimonianza ulteriore del fatto che la variante Omicron è davvero super contagiosa: “Non ho avuto il Covid in forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Soffro di alcune patologie polmonari, se non fossi stata vacCinata sarebbe andata molto peggio. In Francia ora la situazione è in miglioramento, ma è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)è intervenuta a Domenica In per parlare soprattutto di. D'altronde l'inviata della Rai ha ormai maturato una certa esperienza “internazionale”, dato che dopo un lungo periodo in- in cui ha raccontato la nascita della pandemia - ora si trova a Parigi. “Non ho mai preso il virus in quasi due anni, ma appena arrivata in Francia sono stata contagiata e ho avuto il”, ha svelato la. A testimonianza ulteriore del fatto che la variante Omicron è davvero super contagiosa: “Non ho avuto ilin forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Soffro di alcune patologie polmonari, se non fossi stata vacta sarebbe andata molto peggio. In Francia ora la situazione è in miglioramento, ma è stata ...

