Premier League, giornata 23: pari a sorpresa del Man. City (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Manchester City non va oltre il pari in casa del Southampton e il Liverpool ne approfitta accorciando le distanze. Il Chelsea batte ancora una volta il Tottenham dopo la semifinale di Coppa di Lega, vittoria all’ultimo respiro del Manchester United contro il West Ham. Di seguito l’analisi della giornata 23 di Premier League. Premier League – giornata 23: Southampton-Man. City 1-1, Crystal Palace-Liverpool 1-3, Chelsea-Tottenham 2-0 Si ferma la striscia di dodici vittorie consecutive del Manchester City: i campioni in carica infatti vengono fermati dall’ottimo Southampton che ha creato parecchi grattacapi alla squadra di Guardiola. Saints in vantaggio nei primi minuti con Walker-Peters e che, nella ripresa, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Manchesternon va oltre ilin casa del Southampton e il Liverpool ne approfitta accorciando le distanze. Il Chelsea batte ancora una volta il Tottenham dopo la semifinale di Coppa di Lega, vittoria all’ultimo respiro del Manchester United contro il West Ham. Di seguito l’analisi della23 di23: Southampton-Man.1-1, Crystal Palace-Liverpool 1-3, Chelsea-Tottenham 2-0 Si ferma la striscia di dodici vittorie consecutive del Manchester: i campioni in carica infatti vengono fermati dall’ottimo Southampton che ha creato parecchi grattacapi alla squadra di Guardiola. Saints in vantaggio nei primi minuti con Walker-Peters e che, nella ripresa, ...

