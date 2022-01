Premier League 2021/2022: il Liverpool stende il Crystal Palace, reti bianche tra Arsenal e Burnley (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Liverpool batte 3-1 il Crystal Palace nel match valevole per la ventitreesima giornata di Premier League 2021/2022 grazie alle reti realizzate da Virgil Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain e Fabinho; inutile il gol di Edouard per i padroni di casa. Un successo molto importante per i Red che rosicchiano due punti al Manchester City capolista e sperano di tenere aperta la lotta per il titolo. Stecca l’Arsenal che viene bloccato in casa sullo 0-0 da un ottimo Burnley. I Gunners, dunque, rallentano la loro corsa verso la Champions League, mentre gli ospiti conquistano un preziosissimo punto in ottica salvezza. Termina in parità anche il confronto tra Leicester e Brighton: all’iniziale vantaggio delle ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilbatte 3-1 ilnel match valevole per la ventitreesima giornata digrazie allerealizzate da Virgil Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain e Fabinho; inutile il gol di Edouard per i padroni di casa. Un successo molto importante per i Red che rosicchiano due punti al Manchester City capolista e sperano di tenere aperta la lotta per il titolo. Stecca l’che viene bloccato in casa sullo 0-0 da un ottimo. I Gunners, dunque, rallentano la loro corsa verso la Champions, mentre gli ospiti conquistano un preziosissimo punto in ottica salvezza. Termina in parità anche il confronto tra Leicester e Brighton: all’iniziale vantaggio delle ...

