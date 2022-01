Prato San Siro, durante la sosta ci sarà intervento di risolatura del terreno (Di domenica 23 gennaio 2022) sosta occasione buona per sistemare il Prato di San Siro Anche nel post partita di ieri sera Simone Inzaghi si è lamentato delle non buone condizioni del Prato di San Siro. E a tal proposito durante la sosta per le Nazionali ci sarà un intervento di risolatura del terreno, ad annunciarlo è Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, parlando al sito Stopandgoal. Queste le sue parole in merito. “Non serviva l’intervento del mister ieri per capire che San Siro non è in condizioni ottimali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state fatte 44 gare, dal 6 gennaio 9 di cui alcune a 24 ore di distanza. Adesso approfittando della sosta verrà ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)occasione buona per sistemare ildi SanAnche nel post partita di ieri sera Simone Inzaghi si è lamentato delle non buone condizioni deldi San. E a tal propositolaper le Nazionali ciundidel, ad annunciarlo è Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, parlando al sito Stopandgoal. Queste le sue parole in merito. “Non serviva l’del mister ieri per capire che Sannon è in condizioni ottimali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state fatte 44 gare, dal 6 gennaio 9 di cui alcune a 24 ore di distanza. Adesso approfittando dellaverrà ...

Advertising

news24_inter : Le parole di #Castelli su #SanSiro ??? - petitoblu : @StefanoDonati27 Ma il prato di San Siro così come l'Inyera struttura non e' di proprieta' del comune? A chi è dema… - GianvitoIncorv1 : @Ilariasigaudo Me lo ricordavo più brutto il prato di San Siro - Ilariasigaudo : RT @blockbuster453: @Ilariasigaudo Tutto ad un tratto il campo di San Siro ha raggiunto livelli del prato di Buckingham palace - blockbuster453 : @Ilariasigaudo Tutto ad un tratto il campo di San Siro ha raggiunto livelli del prato di Buckingham palace -